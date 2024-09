Da Città di Castello 'tanti auguri' a Monica Bellucci

"Tanti auguri Monica": tutta Città di Castello abbraccia oggi la concittadina Monica Bellucci, nel giorno del suo 60/o compleanno, tra aneddoti e ricordi affettuosi.

Ambasciatrice di Città di Castello nel mondo dal 2001, Bellucci ha lasciato il segno nella sua città.

"Auguri sinceri - afferma oggi il sindaco Luca Secondi in una nota del Comune - alla nostra concittadina che con la sua straordinaria bravura e talento da decenni porta in alto ovunque il nome di Città di Castello, che ha sempre rivendicato con orgoglio in ogni occasione, ricordando la sua grande famiglia, i tanti amici ed estimatori che da queste parti l'hanno vista crescere e poi spiccare il volo, nella speranza di averti presto nella nostra città".

Cesidia Baldesi, per tutti nota come Pina Alberti, titolare per tanti anni di un atelier in centro storico è stata la prima a vestire Monica Bellucci nel 1983 per una sfilata di moda al teatro degli Illuminati. "Sul palco, bellissima, incantò tutti", dice.

"In ogni occasione dove ho avuto l'onore di incontrarla, a Milano, Parigi, Roma, è sempre stata carina ed affettuosa con me dimostrando gratitudine e senso di appartenenza alla sua comunità, il suo territorio di provenienza": così Piero Montanucci, storico acconciatore di Monica Bellucci, che con Daniela Morganti, per i trattamenti estetici, tra i primi a curare negli anni '80 l'immagine ad una giovanissima aspirante modella, rivolge i suoi auguri all'attrice.

"Monica già da ragazzina era bellissima, meravigliosa magnetizzava lo sguardo per quanto bella", sottolineano i due professionisti, ricordano in particolare l'ultimo servizio fotografico con tulle nero realizzato dalla stilista Giuseppina Caselli, che gli è valso un premio alla bellezza.

Auguri anche dai luoghi del cuore della gastronomia e cucina locale dove spesso Monica Bellucci si rifugia nelle visite a sorpresa in Altotevere. "Apprezza il tartufo, i cappelletti in brodo, i crostini di carne ed altre specialità", rivelano.

Buon compleanno anche in musica, sulle note della "Rhapsody in Blue" di Gershwin (con una variazione di "Tanti auguri") eseguita in suo onore dal clarinettista Fabio Battistelli.

Auguri infine - riferisce l'ufficio stampa del Comune - dai rappresentanti della stampa tifernate, che hanno scritto, filmato e fotografato momenti indelebili del suo passaggio in città.



