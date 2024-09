Bonelli, con Proietti in Umbria cambiamento realizzabile

Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato di Avs ha incontrato a Perugia Stefania Proietti, candidata presidente della Regione di Patto Avanti. Ha parlato di una "alleanza sui temi programmatici" e della necessità in Umbria "di rilanciare su diversi punti".

"Voglio ricordare la sanità pubblica dimenticata, visto il pendolarismo o il turismo sanitario cui i cittadini umbri sono stati costretti dalle scelte dissennate di questa giunta, o del trasporto che ha abbandonato questa regione ad essere isolata".

Per Bonelli il rilancio dovrà passare anche per "altri investimenti necessari". Come l'Umbria "centro dell'economia turistica e agricola non solo a livello italiano ma anche globale".

Sui temi ambientali, Bonelli ha sottolineato che "abbiamo una destra che ha fatto della questione della transizione ecologica del vero e proprio terrorismo mettendo paura alle persone, dimenticando in realtà che il disastro climatico sta determinando danni all'agricoltura, alle persone attraverso ad esempio il dissesto idrogeologico". La necessità è quella di "investire che significa produrre lavoro, creare posti di lavoro e garantire un futuro alle generazioni che verranno. È necessario guardare al futuro attraverso un cambiamento che noi pensiamo con Stefania Proietti si possa realizzare in questa regione".

Da parte sua Proietti ha ribadito che "il tema dell'ambiente è al centro del nostro programma elettorale" non solo in chiave "di difesa dell'ambiente e del paesaggio, non solo in chiave di soluzioni innovative per il sistema dei rifiuti in Umbria". La candidata presidente della Regione punta a "proporre alternative a quelle che sono state proposte fino ad oggi dal centro destra.

Nell'ambiente vediamo una chiave di futuro per i nostri giovani, e loro vogliamo chiamare a creare con noi un programma partecipativo".

Attenzione anche al tema dell'energia "che è vitale per il nostro sistema delle imprese e per i nostri cittadini".

Proietti, che proprio sull'energia rinnovabile ha ricordato l'esempio di Terni "già 100 anni fa con il polo idroelettrico", assicura che "abbiamo molto da fare e molto potremo fare in questo senso".

Bonelli, a margine dell'incontro al cinema Mèliès, ha affrontato anche questioni nazionali, come quella della scuola.

A fronte delle ultime mosse del Governo "che si muove solo con la ferocia e aumenta le pene", sottolinea che all'Italia servono "insegnanti per ridurre il numero di alunni nel rapporto con gli insegnanti, di fare investimenti nell'edilizia scolastica e sul trasporto".



