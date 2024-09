In oltre 200 alla Corri per Leo per ricordare Leonardo Cenci

Sono stati 200 i corridori protagonisti della Corri per Leo in ricordo di Leonardo Cenci che si è svolta a Perugia. La manifestazione podistica, giunta alla quinta edizione, è stata organizzata dalla Fondazione Avanti Tutta.

Tra gli uomini successo di Alessio Malfagia, atleta perugino della podistica Lino Spagnoli mentre tra le donne primo posto di Silvia Tamburi.

La gara si è svolta su un tracciato di 9,3 chilometri e dietro a Spagnoli si sono piazzati Fabio Baldassari, dell'Atletica Avis Magione, e Lorenzo Rossi dell'Olimpic Runners Lama.

Silvia Tamburi, dell'atletica Avis Perugia, si è piazzata prima tra le donne e settima nella generale. Alle sue spalle Lucrezia Vagnoli e Linda Giorgi.

Tra gli atleti in gara anche il presidente della Fondazione Avanti Tutta Federico Cenci. "Una bella giornata di sole - ha detto - che possiamo sintetizzare con tre parole. Gratitudine, per tutti coloro che hanno partecipato e per quanti hanno collaborato alla realizzazione. Amicizia, nel nome di Leonardo e di un evento in cui si sono ritrovate tante persone. Aiuto, perché nella corsa trovi il sostegno degli altri quando sei in difficoltà, così come si aiutano le persone che vivono la difficile realtà della malattia oncologica. Siamo riusciti ancora una volta a dimostrare quanto vogliamo bene a Leonardo".

Soddisfatto anche Gianluca Pisello, vice presidente della Asd Avanti Tutta per Leonardo, che ha organizzato la gara in collaborazione con l'Atletica Avis Perugia.

Tra le istituzioni presenti il Comune di Perugia con l'assessore allo Sport Pierluigi Vossi e lo Csen Perugia con il Presidente Giuliano Baiocchi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA