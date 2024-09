Udc ad Assisi per l'impegno dei cattolici in politica

"L'impegno dei cattolici in politica" è stato il titolo del dibattito che si è tenuto oggi durante la due-giorni organizzata ad Assisi dall'Udc per promuovere un confronto sui temi dell'agenda politica, partendo dai valori della Dottrina sociale della Chiesa. "Ripartiamo da Assisi per ribadire che la dottrina sociale della Chiesa è ancora di grande attualità e i valori che sono dietro lo scudo crociato vanno difesi con forza sia in Parlamento sia in Regione che negli enti locali" ha affermato il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa che ha concluso la giornata con un incontro per parlare dell'esperienza parlamentare dei cattolici in politica.

"Questo - ha aggiunto - significa rimettere al centro della politica la persona e il bene comune ed occuparsi di solidarietà in un Paese dove ci sono 3 milioni di persone che hanno bisogno di essere aiutate".

Al dibattito, oltre al segretario Cesa, sono intervenuti anche il presidente del partito, Antonio De Poli, la senatrice e responsabile Pari opportunità Udc, Paola Binetti (che ha coordinato un gruppo, tutto femminile, per riflettere sui diritti delle donne nell'attuale assetto politico) e il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato.

L'obiettivo dell'incontro - è stato spiegato - non è quello di unire i cattolici sotto un unico tetto partitico, ma offrire un contributo di idee che riportino al centro il loro ruolo nella costruzione dell'agenda politica.

"Stiamo riportando lo scudo crociato all'interno del Parlamento - ha sottolineato ancora Cesa - e stiamo facendo una cosa coerente con la nostra storia. Siamo contro le alchimie che nascono dentro il Parlamento perché mettere insieme le persone che non la pensano allo stesso modo non porta da nessuna parte.

Ripartiremo proprio dal lavoro che stiamo facendo qua ad Assisi".

Nella sala convegni Il Cenacolo di Assisi, sono intervenuti per i saluti istituzionali anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e la sindaca di Assisi Stefania Proietti, oltre al commissario regionale Udc Umbria, Ermanno Ventura e al coordinatore Udc Assisi, Marco Parente.

La due-giorni dell'Udc si concluderà domani mattina con l'intervento di Rosellina Marchetta (deputato all'ARS, Assemblea regionale siciliana) e con la visita nei luoghi di Santa Rita a Cascia.



