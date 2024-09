Tesei-Proietti, avversarie per Umbria ma unite su cattolici

Saranno avversarie alle prossime elezioni regionali in Umbria, ma Donatella Tesei e Stefania Proietti sono unite su un tema, quello dell'impegno dei cattolici in politica che è stato al centro dell'incontro promosso dall'Udc. Ad Assisi si sono così incontrate per la prima volta dopo le rispettive candidature, la presidente uscente per centrodestra e la sindaca della città per il centrosinistra.

"Dove si parla e si discute c'è la buona politica - ha detto Proietti - con la dottrina sociale della Chiesa e anche con le ultime encicliche di Papa Francesco che ci dicono che la politica deve essere una questione di tutti e che la si può fare ad ogni livello, da amministratori, da cittadini e da persone che operano in ogni campo di propria competenza".

Parlando di Tesei ha poi affermato: "qua non c'è nessuna battaglia personale ma anzi un grande rispetto tra donne e anche una questione di alcuni valori comuni se siamo qui entrambe.

Abbiamo però idee diverse su come declinarli in un progetto politico e su questo decideranno liberamente i cittadini attraverso un clima che deve essere quello della buona politica, per parlare, dialogare e argomentare".

"Io sono sempre per l'apertura a qualsiasi tipo di dialogo" ha risposto Tesei che ha voluto ringraziare il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa per l'appoggio arrivato dal partito alle prossime elezioni regionali. "Sono qua per salutare degli amici - ha aggiunto - ma anche per ribadire l'importanza di un tema rilevante in politica che io come al solito cerco di declinare sui fatti concreti. Credo infatti di aver dimostrato molta vicinanza al mondo cattolico anche per alcune scelte strategiche che la Regione ha fatto, basti pensare alla legge sulla famiglia e al sostegno ad associazioni e oratori".

E sul sostegno alla presidente uscente, il segretario Cesa ha spiegato i motivi. "Appoggiamo Donatella Tesei - ha detto - perché ha fatto molto bene in questa regione e con l'aiuto di tutti può portare avanti un programma per continuare a fare cose positive, portando anche in consiglio regionale i temi che ci stanno a cuore con la difesa dei valori che sono dietro il nostro simbolo".



