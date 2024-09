Urso, tavolo al ministero su Arvedi-Ast a ottobre

"Il distretto industriale umbro si è rafforzato ed ha attirato trenta ulteriori multinazionali. Ciò ha consentito all'economia regionale di essere in buona salute, migliore di altre realtà italiane. L'occupazione, con un tasso del 66,5%, è superiore alla media nazionale. Ora i nostri sforzi sono concentrati sulla firma dell'Accordo di programma del gruppo Arvedi-Ast. Penso di convocare un tavolo di confronto con la Regione entro la prima metà di ottobre": lo ha annunciato il ministro ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervento da remoto all'Assemblea di Confindustria Terni.

"Un tavolo al ministero - ha spiegato - in cui pensiamo di finalizzare tutto il lavoro fatto in questi mesi, in questi anni in cui abbiamo lavorato per realizzare l'Accordo di programma che ritenevamo possibile già ad inizio 2024. Abbiamo dovuto fare ulteriori incontri per affrontare il nodo dei costi energetici italiani rispetto ai concorrenti internazionali. Divario che negli ultimi anni si è ampliato. Per Ast, su questo fronte, serve una soluzione-ponte in attesa di definire un quadro strutturale dal 2029, quando verrà rinnovata la concessione per la gestione del polo idroelettrico. Una partita fondamentale per l'economia nazionale, umbra e di Terni".

"Crediamo esistano le condizioni per questa soluzione-ponte - ha proseguito il ministro - e giungere a quell'appuntamento significativo nel modo migliore. Il tavolo che convocheremo al ministero servirà anche a questo. L'Italia deve puntare su un mix energetico fatto di idroelettrrico, fotovoltaico, eolico, geotermico per quanto possibile. Ma sappiamo che dobbiamo prepararci per una soluzione più strutturale, che nei prossimi 20 anni vada a sostituire il ciclo del gas: questa energia continuativa può essere solo il nucleare, pulito e sicuro, da affiancare allo sviluppo delle rinnovabili".



