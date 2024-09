Trovati in possesso di oltre 14 chili di stupefacente

Il personale della polizia di Stato di Perugia ha tratto in arresto - a Massa Martana - un cittadino albanese di 22 anni, un cittadino slovacco di 27 e un italiano di 23 trovati in possesso di oltre 14 chili di sostanza stupefacente e circa 25.000 euro in contanti.

Nello specifico, mentre erano impegnati in un servizio di osservazione, i poliziotti della squadra mobile - coadiuvati dal personale della squadra mobile di Terni - hanno notato un veicolo ritenuto sospetto. Per questo motivo i poliziotti hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito intimando al conducente di fermarsi. L'uomo, però, anziché arrestare il veicolo, ha tentato la fuga speronando l'auto di servizio, danneggiandola e provocando ai due operatori di polizia lesioni personali giudicate guaribili, rispettivamente, in sei e quattro giorni.

Dopo aver bloccato la vettura, il personale ha sottoposto a perquisizione il conducente e i passeggeri e l'autovettura. Il controllo approfondito dell'auto ha consentito di rinvenire un doppiofondo ricavato sotto i sedili dell'auto, dove all'interno era stata occultata sostanza stupefacente tipo marijuana - circa 5 chili - e hashish - per oltre 1 chilo - confezionata in "panetti".

Per questo motivo, i poliziotti hanno deciso di estendere la perquisizione anche alle abitazioni e relative pertinenze degli stessi, attività che ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori 540 grammi di marijuana, 7 chili e mezzo di sostanza solida che, dagli accertamenti tecnici del personale del Gabinetto provinciale della polizia scientifica, è risultato essere hashish; e 25.000 in contanti, verosimilmente provento dell'attività di spaccio.

I tre sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Su disposizione del pubblico ministero della Procura di Spoleto, sono stati trattenuti nella casa di reclusione di Spoleto, in attesa dell'udienza di convalida.

Il cittadino italiano, inoltre, è stato denunciato per i reati di danneggiamento, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.



