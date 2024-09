"Noi siamo costruttori di cattedrali": così ha esordito il presidente dell' Eco Museo Terre di Hydra Francesco Fioretti nella prima giornata della terza edizione del Forum delle acque di Terni e Marmore, in corso il 27 settembre nella Sala dell'Orologio del Caos (Centro Arti Opificio Siri), chiarendo "l'importanza di un progetto che mette al centro la risorsa acqua, fonte di vita e di sviluppo territoriale, nell'ottica di lavorare per il futuro e non solo per il presente".

L'incontro è stato moderato dal giornalista Federico Zacaglioni che ha introdotto gli interventi degli ospiti, internazionali e non, sottolineando l'importanza della combinazione del terzo Forum delle acque con il World Rivers Day, ricorrenza sull'importanza delle risorse idriche.

Tra le figure istituzionali intervenute nella mattinata - riferisce una nota degli organizzatori - il vice capogruppo vicario alla Camera e portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi, che ha sottolineato l'importanza di "valorizzare il nostro principale bene, l'acqua, che è a ben vedere quello più importante che abbiamo e che è simbolo anche per il futuro", l'assessore regionale Enrico Melasecche, che ha voluto porre l'attenzione sulla seconda rivoluzione che "questo Forum ha avviato per il nostro territorio, dopo quella che ha interessato il Nera, che ha al centro il contratto di fiume che potrà aiutare i territori di Terni e quelli limitrofi a svilupparsi e sfruttare in maniera eco sostenibile le risorse idriche a loro disposizione", e l'assessore Michela Bordoni, che ha annunciato che la città di Terni "prenderà parte al contratto di fiume". Il sindaco di Arrone Fabio Di Gioia ha lodato l'iniziativa del Forum delle acque che mette al centro l'acqua, elemento che da sempre ha contraddistinto il territorio ternano, facendo "qualcosa di buono".

A seguito degli interventi dei numerosi ospiti, tra cui Vera Corbelli, Vienna Eleuteri, Francesco Fatone, Francesca Greco, Engin Koncagul, Alexander e Alassane Samoura sulla Water Culture, e di Stefano Casadei, Endro Martini, Carla Pagliari, Emma Tedeschini, Antonella Pinna, Andrea Rossetto, Monica D'aco sulla valorizzazione e riqualificazione del territorio di Bassa Valnerina, Marmore e Piediluco, la prima giornata del Forum si è conclusa con un workshop dedicato ai giovani studenti dell'istituto tecnico San Gallo e del liceo scientifico Galileo Galilei, principali interlocutori di un evento che quest'anno si prefigge di "mostrare come il lavoro sulla risorsa acqua non sia dedicato solo al presente, ma soprattutto alle opportunità che offre il futuro".

La seconda giornata della Terza edizione si sposterà a Marmore, dove i numerosi partecipanti avranno l'opportunità di prendere parte ad un percorso suggestivo e stimolante nel territorio delle Cascate. L'evento si concluderà al Museo Multimediale Hydra, dove Miro Virili, Carlo Virili, Sergio Dotto e Tommaso Molinari, insieme al direttore del Museo Alessandro Capati, affronteranno nello specifico i progetti futuri previsti sul territorio di Terni e Marmore.



