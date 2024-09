Lega, raccolta firme a Perugia a sostegno di Salvini

La Lega Perugia ha organizzato una raccolta firme "a sostegno - spiega in una sua nota - del Ministro Matteo Salvini che per il solo fatto di avere difeso i confini italiani rischia sei anni di carcere; una richiesta, quella del pm ingiusta e irragionevole. Difendere i confini non è reato!.

Ti aspettiamo sabato 28 settembre al mercato di Pian di Massiano dalle 8.30 alle 12.0 e domenica pomeriggio 29 settembre in piazza della Repubblica (centro storico) dalle 16.30 alle 18.30".



