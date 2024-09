Le celebrazioni per la festa di San Francesco ad Assisi

Sarà il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in rappresentanza del popolo italiano ad accendere la Lampada votiva dei Comuni d'Italia che arde sulla tomba del santo, il prossimo 4 ottobre. Quest'anno sarà la Sicilia, a donare l'olio che alimenta la lampada.

Giovedì 3 ottobre, alle ore 11.00, si terrà nella Basilica papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola la concelebrazione eucaristica nel "Transito di San Francesco" presieduta da fra Francesco Piloni, ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna. Nel corso della celebrazione sarà consegnato il riconoscimento "Rosa d'argento" a suor Alfonsa Fileti, che offrirà il panno cenerino, i ceri, i mostaccioli e l'incenso (diretta streaming sul canale YouTube @FratiMinoriAssisiOFM e sulla pagina Facebook frati minori assisi).

Alle 15.00, nel Santuario della Spogliazione, i vescovi della regione ecclesiastica siciliana incontreranno l'arcivescovo-vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, mons. Domenico Sorrentino. All'incontro seguirà, alle 17.30, nella Basilica papale di Santa Maria degli Angeli, l'accoglienza delle autorità civili, con la partecipazione dei presidenti delle Regioni e delle Province di Sicilia e Umbria, e dei sindaci della Sicilia e di Assisi da parte del custode della Porziuncola, fr. Massimo Travascio.

Alle 18.00, sempre nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, ci sarà la celebrazione dei primi vespri nel "Transito di San Francesco" presieduti da mons. Corrado Lorefice, arcivescovo metropolita di Palermo e vicepresidente della Conferenza episcopale siciliana (diretta streaming sul canale YouTube @FratiMinoriAssisiOFM e sulla pagina Facebook frati minori assisi). Alle 21.30 mons. Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani, presiederà la veglia con i giovani delle diocesi di Sicilia nella stessa Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli (diretta streaming sul canale YouTube @FratiMinoriAssisiOFM e sulla pagina Facebook frati minori assisi).

Venerdì 4 ottobre, alle 10.00 in diretta su Rai1, si terrà la celebrazione eucaristica nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco presieduta da mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza episcopale siciliana.

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla accenderà la Lampada votiva dei Comuni d'Italia con l'olio offerto dalla Regione Sicilia. Alle 11.30 seguiranno, dalla Loggia del Sacro convento, sempre in diretta su Rai1 il saluto di fra Carlos Alberto Trovarelli, ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, e i messaggi istituzionali all'Italia con i saluti delle autorità.

Interverranno il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, il presidente del Comitato per le Celebrazioni per l'ottavo Centenario della morte di san Francesco d'Assisi, Davide Rondoni, in rappresentanza del Governo nazionale, l'arcivescovo-vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno mons. Domenico Sorrentino, la sindaca di Assisi Stefania Proietti e il custode del Sacro convento fra Marco Moron.

Alle ore 16.00, nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco, mons. Guglielmo Giombanco, vescovo di Patti e segretario della Conferenza episcopale siciliana, presiederà i vespri pontificali in cappella papale, a cui seguirà la processione alla chiesa superiore e la benedizione all'Italia con la Chartula dal cupolino della Basilica da parte di mons.

Domenico Sorrentino (diretta streaming).

Per la giornata del 4 ottobre sarà possibile seguire le celebrazioni dall'esterno della Basilica grazie alla presenza di due maxischermi posti nella piazza Inferiore di San Francesco e sul sagrato della chiesa superiore. Inoltre, per la prima volta in occasione delle celebrazioni per la festa di San Francesco, nella mattinata del 4 ottobre saranno celebrate una messa in inglese e una in spagnolo nella chiesa inferiore della Basilica, rispettivamente alle ore 10.00 e alle ore 12.00 (diretta streaming). Sugli stessi canali, alle ore 9.00, una diretta a cura della comunità francescana del Sacro convento offrirà approfondimenti, curiosità e dietro le quinte della festa in preparazione della celebrazione delle ore 10.00.

Anche quest'anno - spiega il Sacro convento - verrà data un'attenzione particolare ai devoti che non riusciranno venire ad Assisi di persona. Tutti infatti potranno partecipare alla festa del Santo di Assisi andando sulla pagina web www.festadisanfrancesco.org per accendere una candela virtuale a San Francesco e inviare preghiere per sé e per i propri cari, che poi i frati deporranno davanti alla tomba del santo il 4 ottobre.

Tra i doni della Regione Siciliana, che verranno presentati nei giorni delle celebrazioni, c'è la salvaguardia di due importanti opere d'arte con il finanziamento per il restauro del dipinto a olio su tela, con cornice lignea policroma, raffigurante "L'apparizione di San Giuseppe a San Bonaventura", del 18/o secolo, conservato nel Sacro convento di San Francesco, e di un altro olio su tela raffigurante "La Madonna sui luoghi della Passione", tra i secoli 16 e 17/o, attribuito a Piergirolamo Crispolti, di pertinenza del Convento di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola probabilmente collocata nella Cappella della deposizione della Basilica omonima.



