Via libera Commissione a legge per servizio di psicologia

La terza Commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Elena Proietti Trotti, ha dato via libera all'unanimità alla proposta di legge su "Istituzione del servizio di psicologia di cure primarie", frutto del lavoro di sintesi su tre differenti proposte di legge relative all'istituzione del servizio di psicologia di base e dello psicologo di cure primarie depositate rispettivamente da Thomas De Luca (M5S); Eleonora Pace e Marco Squarta (FdI); Tommaso Bori (Pd).

L'approvazione definitiva dell'atto - spiega Palazzo Cesaroni in una nota diffusa dall'ufficio stampa - avverrà nella prossima seduta dopo le ultime verifiche sulla norma finanziaria da parte degli uffici.

L'iter di approvazione definisce l'attuazione di questa legge "in via sperimentale", in attesa che il governo nazionale vari il provvedimento di legge statale sullo stesso tema indicato dai consiglieri regionali umbri. Questo condiziona la definizione della norma finanziaria del provvedimento: le prestazioni in oggetto rientrano infatti nella missione 13 (tutela della salute e garanzia dei Lea), e sono garantite con le risorse che già si assegnano alle aziende sanitarie, ma non viene ancora definito un tetto massimo di spesa, proprio in attesa degli sviluppi della normativa nazionale, che consentiranno di quantificare gli oneri con esattezza ed eventualmente di adeguare la norma finanziaria.

La presidente Proietti Trotti, ha espresso la propria soddisfazione per il via libera a una legge "che interviene su aspetti delicati e cogenti per le persone che hanno bisogno di un aiuto psicologico". "Che grazie a questa legge - aggiunge - potranno trovare la determinazione di affidarsi agli specialisti con più facilità e, al tempo stesso, si tratta di un riconoscimento per i tanti professionisti che operano in questo campo".



