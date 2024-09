Torna Psicologia Umbria Festival, decima edizione

Compie dieci anni Psicologia Umbria Festival, la manifestazione promossa dall'Ordine degli psicologi dell'Umbria che avvicina sempre più la comunità professionale ai cittadini. Quest'anno si terrà dal 7 al 12 ottobre, con un ricco e variegato programma che per la prima volta tocca ben 11 città dell'Umbria grazie a 38 appuntamenti, ai quali si aggiungono cinque eventi on line per un totale di 43 momenti di confronto fra psicologi e cittadini.

Il programma, che come di consueto affronta ampie tematiche di natura psicologica, sociale e culturale, unitamente al tema generale della decima edizione, saranno presentati in occasione di una conferenza stampa che si terrà sabato 5 ottobre alle ore 12.00 nella sala della Partecipazione di palazzo Cesaroni.

Sempre a palazzo Cesaroni, lo stesso giorno, a partire dalle 10.00 nella sala Brugnoli, l'Ordine presieduto da David Lazzari organizza il convegno "Lo Psicologo di cure primarie in Umbria".

Il convegno, spiega l'Ordine, ha l'obiettivo di sensibilizzare la comunità professionale e regionale "sull'importanza di questo ambito innovativo di intervento dello psicologo portando all'attenzione le problematiche specifiche che afferiscono alle cure primarie, le metodologie adottate per gli interventi e il modello organizzativo complesso che governa questa tipologia di lavoro". I lavori del convegno saranno aperti dal presidente Lazzari. Sul tema dello psicologo di base interverranno poi vari esperti, provenienti anche da fuori regione.



