Terni, elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale

Si terranno domenica 29 settembre le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Terni. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sala consigliare della Provincia in viale della Stazione 1 dalle 8.00 alle 20.00. I candidati sono in totale 25 per dieci posti da assegnare, secondo la normativa.

Tre le liste di candidati - spiega l'ente in una sua nota - che sono, in ordine di sorteggio: Lista 1 "Alternativa Popolare con Bandecchi", Lista 2 "Nuova Provincia Terni", Lista 3 "Provincia Libera".

A questo link le liste con i loghi ufficiali e tutti i candidati https://www.provincia.terni.it/portal/documents/35268/148925/LIS TE+CANDIDATI+ELEZIONE+CONSIGLIO+PROVINCIALE+DI+TERNI+DEL+29.09.2 024.pdf/f8164ad0-23df-2d2b-eb8f-5f4b83834a88?t=1726162808118 Sono 410 gli aventi diritto di voto fra Sindaci e consiglieri comunali. Il seggio elettorale, presieduto dal segretario generale, Paolo Ricciarelli, si insedierà sabato 28 settembre alle 15,30 presso la sala consiliare. A questo link la pagina della home page del sito internet dedicata alle elezioni https://www.provincia.terni.it/portal/web/guest/elezioni-provinc iali-20241



