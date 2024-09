A Perugia Seed - Design actions for the future

Successo di pubblico per la serata inaugurale di "Seed - Design actions for the future", il festival internazionale dedicato all'incontro tra arti, saperi e discipline per costruire il futuro del pianeta, che si è aperto mercoledì a Perugia con i saluti istituzionali e la presentazione del programma da parte degli organizzatori e curatori della manifestazione, Andrea Margaritelli e Barbara Cadeddu. Sul palco insieme a Walter Mariotti, filosofo e Direttore Editoriale di Domus. A condurre la serata Maria Soave, giornalista Rai.

Domus, la storica rivista che dal 1928 racconta i mondi dell'architettura, del design e dell'arte, è per la prima volta media partner della manifestazione, insieme alla Rai.

Ospite speciale della serata Roberto Battiston, fisico sperimentale, divulgatore e saggista, già presidente dell'Agenzia spaziale italiana, che con "Come acrobati sul filo.

Una favola contemporanea", è partito dalla composizione del sole e della terra e dall'origine della vita sul nostro pianeta, per parlare di energia ed entropia, dei cambiamenti climatici "che hanno stravolto l'andamento delle temperature sulla terra negli ultimi due secoli, ma anche di energie rinnovabili e conservabili, politiche e tecnologie che possono essere decisive nel restituire a questa favola un lieto fine".

A chiudere la serata, le note jazz del pianista Danilo Rea, che accompagnato dalla performance di Marco Quercioli, campione del mondo di Stone Balance, ha portato il pubblico in viaggio attraverso un repertorio ampio e familiare.



