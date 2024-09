Serata speciale a Los Angeles dedicata ai prodotti umbri

Serata speciale a Los Angeles, con la presenza anche di 30 giornalisti americani di importanti testate, nell'ambito delle collaborazioni tra la Camera di commercio dell'Umbria e quelle estere, in particolare la Italy-America Chamber of Commerce West. Il mercato della California - quinta economia mondiale e prima negli Usa, con un Pil che supera i tre trilioni di dollari, leader in vari settori tra cui tecnologia, intrattenimento, agricoltura e commercio internazionale - viene considerato infatti "un'opportunità imprescindibile per le produzioni di eccellenza umbre".

La serata ha avuto come obiettivo - è detto in un comunicato della Camera di commercio dell'Umbria - la promozione delle produzioni di eccellenza umbre e la valorizzazione del marchio "Umbria Cuore Verde d'Italia", ospitata nella splendida residenza della celebre chef Nancy Silverton. Una popolare chef americana, panettiere, autrice e ristoratrice, la cui cucina ha moltissime influenze italiane e fonte d'ispirazione di molti altri chef. Durante l'evento, gli ospiti hanno avuto l'opportunità di scoprire e assaporare i prodotti tipici dell'Umbria, tra cui torta al testo, torta al formaggio, salumi, formaggi, vini e oli di altissima qualità, cioccolato e caramelle artigianali.

La chef Silverton, appassionata in particolare delle tradizioni umbre, ha deliziato i presenti con interpretazioni autentiche di ricette locali come panzanella, umbricelli al ragù e zuppe di legumi. Ospiti della serata trenta giornalisti americani di importanti testate tra cui Forbes, Travel + Leisure, Eater, Food & Wine, Vogue, Los Angeles Times, accolti dal Presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni, e coordinati da Genny Nevoso, Executive Director Italy-America Chamber of Commerce West, oltre ad esperti di cucina italiana ed esponenti del mondo della ristorazione.

Il presidente della Camera di commercio Giorgio Mencaroni ha raccolto un grande interesse per l'Umbria, i suoi prodotti enogastronomici e le sue bellezze naturali e culturali, raccontate a due voci dal segretario generale dell'Ente camerale, Federico Sisti, e da Nancy Silverton nel panel discussion moderato dallo scrittore e giornalista, Paul Feinstein. "Attraverso una proficua sinergia tra istituzioni e operatori economici - ha detto Mencaroni - siamo convinti, anche attraverso la realizzazione di eventi promozionali come questo, di percorrere la strada giusta e unitaria per valorizzare l'Umbria, promuovendo un'immagine che riflette il nostro patrimonio culturale e le nostre straordinarie risorse agroalimentari. La collaborazione tra le Camere di commercio italiane all'estero rappresenta un passo fondamentale per la promozione del nostro territorio; insieme, possiamo rafforzare la visibilità dell'Umbria e dei suoi prodotti tipici, trasformando ogni iniziativa in un'opportunità per raccontare la nostra storia e le nostre tradizioni e per dare maggior sviluppo al comparto turistico-culturale".



