Dalla Regione 35 milioni per sviluppo turistico dell'Umbria

Dalla Regione arrivano 35 milioni di euro per lo sviluppo turistico dell'Umbria con i fondi a disposizione di imprese e operatori attraverso bandi e stanziamenti. A parlarne sono statei, nella Sala azzurra del Broletto di Perugia, la presidente umbra Donatella Tesei e l'assessore regionale al turismo Paola Agabiti.

Il bando più sostanzioso, 17,5 milioni di euro a fondo perduto, è a sostegno delle imprese ricettive, che potranno sfruttare anche quello da 5,5 milioni inteso come strumento finanziario.

"L'impegno della Regione sta a dimostrare l'attenzione assoluta che questa amministrazione ha dedicato al settore turistico in questi cinque anni di legislatura", ha spiegato la governatrice Tesei. "L'Umbria - ha aggiunto - scontava un ritardo atavico nella sua promozione turistica, in questi anni, nonostante l'emergenza Covid, siamo riusciti a portare la nostra regione nel mondo e i numeri in termini di arrivi e presenze sono sotto gli occhi di tutti".

"Sono stati cinque anni intensi e molto gratificanti per il turismo umbro e non sono io a dirlo, ma riporto la voce degli operatori", ha quindi sottolineato l'assessore Agabiti. "I bandi - ha proseguito - sono relativi agli investimenti e alla promo commercializzazione e promozione della nostra regione. Abbiano un totale di circa 35 milioni di euro per il settore turistico e continueremo a investire. L'Umbria che vogliamo per il futuro è una regione che guarda sempre più allo sviluppo turistico che ha ovviamente - ha concluso l'assessore -, ricadute importanti di natura economica, sociale e occupazionale".



