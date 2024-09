Approva norma per semplificazione amministrativa agricoltura

La Giunta regionale ha approvato una "delibera strategica che segna un passo cruciale verso la semplificazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura".

Proposta dall'Assessore all'Agricoltura Roberto Morroni, prevede l'adozione di misure finalizzate a rendere più snello ed efficiente il processo autorizzativo per le imprese agricole umbre, attraverso il coinvolgimento diretto dei Centri autorizzati di assistenza agricola, in possesso di riconoscimento regionale.

In una nota diffusa dall'ufficio stampa di Palazzo Donini "questa iniziativa rappresenta una tappa di particolare valore in un percorso più ampio che la Regione Umbria ha intrapreso in quest'ultima legislatura per semplificare e modernizzare la gestione amministrativa".

L'assessore Roberto Morroni ha sottolineato l'importanza della misura. "Con questo intervento - ha sèiegato -, confermiamo il nostro impegno a favore degli agricoltori umbri, offrendo loro strumenti più snelli e funzionali per far fronte alle sfide burocratiche. È un segnale concreto di vicinanza al comparto agricolo, con l'obiettivo di favorirne la competitività e lo sviluppo".



