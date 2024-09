Al via 'I Primi d'Italia', il festival che celebra la pasta

Torna 'I Primi d'Italia', Festival Nazionale dei Primi Piatti che festeggia le 25 edizioni: si tiene a Foligno (Perugia) dal 26 al 29 settembre.

La manifestazione è dedicata ai primi piatti, pasta, riso, zuppe, gnocchi, polenta e "ai prodotti agroalimentari indispensabili per la creazione di un gustoso primo". A promuoverlo e organizzarlo è Epta Confcommercio Umbria. La rassegna è organizzata con i Villaggi del Gusto, allestiti nelle taverne storiche della città dove i visitatori potranno immergersi in un viaggio culinario no-stop, gustando le migliori ricette di pasta provenienti da tutto il territorio nazionale. Tra gli appuntamenti più attesi, i Cooking Show in Piazza della Repubblica, che vedranno protagonisti chef emergenti, volti noti e protagonisti della cucina italiana. Non mancheranno le Food Experience con degustazione, i workshop pratici de La pasta della Nonna e i laboratori interattivi dedicati ai più piccoli pensati per avvicinare anche i più giovani al mondo della cucina. In calendario gli appuntamenti di A tavola con le stelle, quattro serate per celebrare l'eccellenza gastronomica italiana nello spazio dell'Auditorium Santa Caterina.

"La kermesse - afferma Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio - quest'anno arriva ad un traguardo importante.

Per questo motivo abbiamo pensato ad una grande edizione che sarà sicuramente da record, con Foligno che si conferma capitale della pasta. Sono tante quindi le novità di questa edizione speciale con un programma ancora più ricco e coinvolgente che, siamo sicuri, sarà capace di attrarre ancora un pubblico vasto e diversificato. In questi anni, infatti, siamo riusciti a fare de 'I Primi d'Italia' non solo una celebrazione dei primi piatti, ma anche un punto di incontro per professionisti del settore, appassionati e famiglie".



