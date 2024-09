Rai, 'chi c'era all'inaugurazione della sede nel 1959?

Autori ed editore del libro "La Rai in Umbria, storia, personaggi, curiosità" che sarà presentato mercoledì 3 ottobre in Sala dei Notari a Perugia, lanciano un appello a "chi c'era" quel 3 ottobre del 1959 all'inaugurazione in via Baglioni o che possa testimoniare almeno i primissimi passi di questa istituzione in Umbria. La sede di Perugia fu l'ultima sede regionale inaugurata con la presenza di ministri, dirigenti Rai, rappresentanti delle istituzioni regionali civili, militari e religiose.

Se ci fosse qualche "chi c'era", sarebbe "gradito ospite" della sala dei Notari per raccontare un suo pensiero sull'evento e anche sull'attualità dell'Azienda. Agli uffici comunali della statistica risultano viventi, ad oggi, 2.944 residenti tra novantenni e ultranovantenni nel comune di Perugia.



