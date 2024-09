Proietti, congratulazioni al nuovo presidente Anci Umbria Gori

"Esprimo le mie più sentite congratulazioni al neo presidente dell'Anci Umbria Federico Gori, sindaco di Montecchio. Sono certa che avere un giovane sindaco al vertice di una realtà storica come l'Anci, saprà dare un valore aggiunto all'Associazione nazionale dei Comuni italiani che da più di cento anni accompagna gli amministratori nel loro ruolo": lo afferma in una sua nota la candidata del centrosinistra a presidente della Regione, Stefania Proietti.

"Un compito, quello dei sindaci - prosegue Proietti - delicatissimo per la grande prossimità con i cittadini, e per la rete di ascolto, difesa del territorio e democrazia che essi rappresentano. Le sindache e i sindaci sono la spina dorsale dell'Umbria, protagonisti e non esecutori di scelte prese altrove. Questo, infatti, deve essere il modello di governo che ho intenzione di portare a Palazzo Donini: una rete di comunità solidali e protagoniste, che vanno avanti insieme, senza lasciare indietro nessuno. Questo è il modello dell'Umbria che ho in mente e al quale lavorerà anche insieme al nuovo presidente dell'Anci".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA