Legale avvocato Gigliotti, superata contestazione originaria

"Supera" la contestazione originaria di una presunta corruzione in atti giudiziari nei confronti dell'avvocato Pietro Gigliotti l'ordinanza del tribunale di Firenze che ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale per valutare l'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Lo ha sottolineato il suo difensore, l'avvocato Francesco Falcinelli. Che ha espresso "soddisfazione" per il provvedimento. "Dall'ordinanza emerge chiaramente come Gigliotti sia estraneo a quel segmento di condotte contestate" ha rilevato l'avvocato Falcinelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA