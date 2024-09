Da Confesercenti Umbria uno sportello di microcredito

Confesercenti Umbria è pronta ad aprire uno sportello di microcredito e di servizi finanziari per le Pmi, come annunciato dal presidente Giuliano Granocchia.

"La principale difficoltà incontrata dalle piccole e medie imprese, ma anche dai cittadini - spiega in una nota il presidente Granocchia - è quella della liquidità, anche perché sono scaduti i termini per l'ammortamento e il riscatto dei prestiti nella stagione del Covid. La chiusura del credito, a cui Confesercenti ha cercato di porre rimedio con lo strumento del prestito garantito, ha comportato altre emergenze per e Pmi.

L'aumento dei costi energetici per le attività ad alti consumi ha portato a diverse condizioni di sofferenza. Il piccolo commercio, infine, soffre la concorrenza dell'online".

"I costi aumentano - conclude Giuliano Granocchia - e gli incassi diminuiscono, con la marginalità che si riduce ancora, influendo pesantemente sulla possibilità di tenere aperta l'attività".



