Al via a Perugia 'Seed-Design actions for the future'

Dopo il partecipato evento di anteprima, venerdì 20 settembre, con l'architetto Stefano Boeri, dal 25 al 28 settembre Perugia si prepara ad accogliere, nella cornice di S. Francesco al Prato, il festival Seed-Design actions for the future.

L'iniziativa, organizzata dalla Fondazione Guglielmo Giordano e curata dall'Istituto nazionale di architettura, promuove l'incontro tra arti e scienze, tra cultura del progetto, discipline umanistiche e altri campi del sapere, con l'obiettivo di indagare alcune grandi questioni del nostro tempo.

Seed è un format di dialogo interdisciplinare che mira a generare nuove idee e proposte: semi di pensiero (dall'inglese seed, seme) da cui far germogliare una cultura della sostenibilità argomentata e consapevole.

Tema di questa terza edizione: gli "Equilibri" che caratterizzano la condizione di generale instabilità del 21/o secolo segnato dagli effetti dei cambiamenti climatici sui sistemi urbani, ambientali e sociali, dall'esplodere di conflitti internazionali, dall'acuirsi delle disuguaglianze e dall'avvento dell'intelligenza artificiale. Riunendo oltre 50 esperti tra architetti, designer, scienziati, filosofi e artisti, Seed è il terreno fertile per una riflessione generativa di progetti, politiche e scelte consapevoli.

La serata inaugurale del 25 settembre si aprirà alle ore 18.00 con i saluti istituzionali e la presentazione del programma da parte degli organizzatori e curatori della manifestazione, Andrea Margaritelli e Barbara Cadeddu; sul palco anche Walter Mariotti, filosofo e Direttore Editoriale di Domus, storica rivista che ha scelto Lord Norman Foster come Guest Editor del 2024. Domus, che dal 1928 racconta i mondi dell'architettura, del design e dell'arte, è per la prima volta media partner della manifestazione, insieme a Rai. Ospite della serata, Roberto Battiston, fisico sperimentale, divulgatore e saggista, già presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, che alle ore 19.00 presenterà "Come acrobati sul filo. Una favola contemporanea": una lectio dedicata a celebrare l'importanza del pensiero scientifico per decifrare la complessità e l'imprevedibilità della realtà contemporanea. Successivamente la serata sarà animata dalle note jazz del pianista Danilo Rea e dalla performance di Marco Quercioli, campione del mondo di Stone Balance.



