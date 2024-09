Ad Assisi un evento speciale dedicato ad Andrea Camilleri

Evento speciale sabato 28 settembre ad Assisi, dalle 18, presso la Cittadella Laudato Sì della Pro Civitate Christiana nel nome di Andrea Camilleri, il noto scrittore siciliano molto legato alla città, con letture, riflessioni e ricordi.

La presenza dell'autore nel centro umbro - si legge in una nota del Comune - è ritenuta fondamentale per la sua attività di scrittore teatrale e regista; presso la Pro Civitate Christiana lavorò al fianco di Orazio Costa come aiuto regista, intessendo rapporti professionali e di amicizia con personalità del mondo culturale dell'epoca e con dei giovanissimi attori destinati a diventare famosi come Enrico Maria Salerno, Mariano Rigillo, Ugo Pagliai, Turi Ferro, Roberto Herlitzka ed Elena Cotta. Tra gli anni '50 e '60 curò personalmente la regia degli spettacoli mettendo in scena i testi teatrali vincitori del concorso di drammaturgia annuale bandito dalla Pro civitate christiana in occasione del Corso di Studi Cristiani. Tra gli spettacoli vengono ricordati "Odore di terra", "L'assedio", "La porta aperta", "La lauda della Scavigliazione", "L'uomo e la sua morte", tutti rappresentati nel teatro della Cittadella.

Dell'esperienza assisana di Andrea Camilleri rimangono testimonianze inedite, documentazioni fotografiche e scambi epistolari custoditi nell'Archivio della Pro Civitate Christiana di Assisi e nel Fondo Andrea Camilleri di Roma quale spazio identitario e qualificato per la conoscenza della sua opera di scrittore, autore teatrale e radiofonico, regista, intellettuale e figura pubblica.

L'evento "Camilleri in Assisi" rientra nell'ambito delle iniziative a lui dedicate che si intensificheranno nel corso dell'anno prossimo in occasione del centenario dalla nascita avvenuta il 6 settembre 1925.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA