Torna Sharper, la Notte europea dei ricercatori, evento che si terrà a Perugia e Terni il 27 settembre, in contemporanea con altre 13 città italiane. Ricco il programma dell'edizione 2024, presentato alla sala del Dottorato di palazzo Murena, alla presenza del rettore Maurizio Oliviero.

"La grande avventura della ricerca scientifica è innanzitutto una straordinaria avventura umana. In questo campo quel che fa la differenza non è il numero di follower nei social, ma le ore di impegno dei ricercatori che provano a lavorare per migliorare la qualità della nostra vita, per rimuovere le diseguaglianze nel nostro sistema globale", ha detto il rettore. Obiettivo dell'Università degli Studi attraverso Sharper è "rendere onore a queste invisibili ricercatori e provare a raccontare la ricerca scientifica con strumenti divulgativi, coinvolgendo tutte le comunità possibili".

Una escape room a tema fisica delle particelle, un percorso di scienza partecipata sull' intelligenza artificiale, la scienza attraverso i fumetti e il concerto "Il suono della ricerca" sono alcuni dei numerosi appuntamenti organizzati per "un evento fondamentale che celebra il più grande strumento che abbiamo di costruzione del futuro della nostra città, che è quello della ricerca".

A sottolinearlo la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, che insieme all'assessore del Comune di Terni Viviana Altamura, è intervenuta alla presentazione. Al tavolo anche Anna Vivolo (direttrice generale UniPg), Stefano Brancorsini (delegato rettorale), Leonardo Alfonsi (coordinatore progetto Sharper) ed i componenti del comitato direttivo di Sharper, Paola De Salvo e Stefano Capomaccio.

A Perugia le iniziative si svolgeranno, già dal pomeriggio, nella sede del rettorato, nel dipartimento di fisica e geologia, in quello di economia, di matematica, di chimica e nel palazzo delle Scienze in piazza dell'Università, che ospiterà l'angolo street food. A Terni appuntamenti alla biblioteca comunale e al teatro Secci. Nel sito sharper-night.it il programma completo degli eventi.



