Sanità pubblica e nuovo sviluppo a centro programma Proietti

"Sanità pubblica, giunta ad un livello critico e sulla quale si intende lavorare per fare di più; un ambiente da proteggere nei confronti di un inceneritore che l'attuale amministrazione regionale vorrebbe e che si può evitare con i principi sacrosanti del ridurre, differenziare e riciclare; poi lo sviluppo che metta al centro i giovani, fermando l'esodo di coloro che se ne vanno. Uno sviluppo fatto di nuovo modello di trasporti e di eccellenze, un nuovo paradigma di sviluppo che sia uno sviluppo umano integrale": così la candidata presidente del centrosinistra Stefania Proietti, intervenendo in diretta a Metropolis, trasmissione di Repubblica.it.

Sollecitata sulle elezioni degli Stati Uniti, Proietti - riferisce il suo ufficio stampa - ha espresso le sue preferenze nei confronti della candidata democratica Kamala Harris. "Con la quale - ha detto - c'è appartenenza allo stesso sistema di valori, pur essendo gli Stati Uniti un agone politico molto diverso da quello europeo. Fondamentale l'appello che è venuto dalla Harris, così come dalla cantante Taylor Swift, contro l'astensionismo e che dovremo fare nostro".

A chi le prospettava la differenza tra fare la sindaca e la presidente della Regione, Proietti ha ricordato l'esperienza della Provincia di Perugia, "risanata anche grazie alla grande condivisione e alla grande coalizione che la governa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA