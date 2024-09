Detenuto aggredisce e prende a morsi due poliziotti a Terni

Due agenti della polizia penitenziaria del carcere di Terni sono stati presi a morsi da un detenuto originario della Nigeria. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi, nella struttura di vocabolo Sabbione e a darne è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria.

"Il detenuto - spiega in una nota del sindacato Fabrizio Bonino, segretario del Sappe per l'Umbria - si è rifiutato di rientrare in cella perché voleva cambiare reparto. L'agente di servizio ha chiamato a supporto il vice comandante, sul posto insieme ad altri due colleghi". A quel punto il detenuto avrebbe preso a morsi prima un agente, "alla spalla e successivamente al polpaccio", e poi un altro degli intervenuti.

Alla fine è stato bloccato e ricondotto in cella, mentre due poliziotti sono stati medicati al pronto soccorso di Terni. Sia Bonino sia Donato Capece, segretario generale del Sappe, esprimono "vicinanza e solidarietà ai colleghi feriti e contusi".

Per Donato Capece, la vicenda "ripropone nuovamente le difficoltà in cui versa il sistema penitenziario nazionale. La tensione nelle carceri è palpabile ogni istante ed è grave che a pagare lo scotto siano i servitori dello Stato: è un'offesa alla nazione, un gesto vile e da censurare in quanto commesso in stato di detenzione all'interno di un carcere mentre si è soggetto ad un'opera di risocializzazione. Uno scempio unico e senza appelli. L'aggressione di oggi a Terni, per altro - sottolinea Capece nella nota - è solo l'ultimo di una serie di episodi che evidenziano la necessità di un intervento urgente e sistematico per migliorare le condizioni di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari".

Capece annuncia che "il Sappe lancia un appello forte e chiaro alle istituzioni chiedendo l'immediato intervento del Dap e del ministero della Giustizia. Il primo sindacato della polizia penitenziaria sottolinea la necessità di adottare misure più severe nei confronti dei detenuti violenti reputando che soggetti come questi non meritino alcun tipo di beneficio. È necessario applicare l'art. 14 bis dell'Ordinamento penitenziario e fornire al personale strumento adeguato alla propria difesa", conclude.



