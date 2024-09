Baci Perugina presenta caramellato alle mandorle

L'iconico cioccolatino Baci Perugina si reinventa in un nuovo mix di contrasti e consistenze che unisce croccantezza e gusto: Baci Perugina caramellato alle mandorle. La nuova pralina ha preso vita all'interno della Scuola del cioccolato Perugina, vero e proprio laboratorio creativo in cui si continua a fare sperimentazione e innovazione grazie alla sapienza e originalità dei maestri cioccolatieri.

Il gusto croccante alle mandorle - spiega una nota di Nestlé - è un sapore tradizionale e intramontabile, amato dagli italiani poiché evoca ricordi d'infanzia e momenti di festa. In particolare, la popolarità del croccante alle mandorle in Italia si deve alla semplicità dei suoi ingredienti: mandorle croccanti caramellate che danno vita ad un equilibrio di sapori in grado di sprigionare sensazioni intense al palato. La caramellatura, infatti, avvolgendo le mandorle tostate, ne esalta sia la croccantezza che la dolcezza.

Anche l'incarto in alluminio color bronzato, che abbraccia ogni singolo cioccolatino, richiama i colori del croccante alle mandorle ed è impreziosito da luminose stelle dorate.

Baci Perugina caramellato alle mandorle, prodotto all'interno dello stabilimento di San Sisto a Perugia, entra nella gamma continuativa e si aggiunge alle proposte classico, latte, fondente 70% e caffè. La nuova variante è disponibile nel formato Bijou, da 200 grammi e Tubo Baci da 37,5 grammi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA