Volley, Perugia vince la Supercoppa

La Sir Susa Vim Perugia ha vinto la Del Monte Supercoppa 2024, che ha aperto la nuova stagione di pallavolo maschile. I bianconeri, nella finale giocata nel tutto esaurito di Palazzo Wanny a Firenze, hanno battuto 3 a 2 (parziali 25-18, 19-25, 15-25, 25-17, 15-9) l'Itas Trentino.

La Sir, che difendeva il titolo ed era alla terza finale consecutiva, ha messo in bacheca la sua sesta Supercoppa, già vinta nel 2017, 2019, 2020, 2022 e 2023. Sabato pomeriggio in semifinale Perugia aveva conquistato il pass per la finalissima battendo in quattro set Piacenza. Con Trento, in una finale molto combattuta, vinta anche grazie ai 20 punti del giapponese Ishiwaka ed i 15 di Semeniuk, è arrivata un'altra vittoria per la squadra del presidente Gino Sirci, che ora conta nel palmares societario 14 titoli.

Grazie all'ultimo conquistato a Firenze, la Sir Perugia vanta tra le proprie fila uno dei due giocatori più vincenti proprio in Supercoppa: è il libero Massimo Colaci, che ha alzato il trofeo tricolore per l'ottava volta.



