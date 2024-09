Sanità, sit in davanti all'ospedale di Perugia

Si è svolto, davanti all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, nel pomeriggio di ieri, sabato 21, un sit in "per evidenziare la necessità di potenziare i Pronto Soccorso umbri": il presidente di Alternativa per l'Umbria, Elia Francesco Fiorini, è intervenuto spiegando che "l'intento dei partecipanti era quello di rappresentare il malcontento generale per il progressivo peggioramento dei servizi samitari".

"A livello regionale - ha proseguito, secondo quanto riferisce una nota - il centrosinistra prima ed il centrodestra poi, nel corso delle ultime due legislature, hanno aggravato la situazione. Anche le liste d'attesa rimangono un serio problema.

La chiusura dell'ospedale spoletino da parte della giunta Tesei, le criticità di Orvieto, di Città della Pieve, sono soltanto i più evidenti sintomi di una gestione regionale della sanità che va potenziata e controllata attentamente nei rendiconti e negli impegni di spesa".

"È per questo - ha quindi annunciato in questa occasione Elia Francesco Fiorini - che Alternativa per l'Umbria si presenterà alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre prossimi: per offrire una risposta politica indipendente dai soliti partiti e che possa controllare dall'interno del Consiglio regionale la gestione amministrativa delle nostre strutture sanitarie, con l'obiettivo di rendere finalmente efficace ed efficiente la crescita dei servizi santitari della nostra regione".



