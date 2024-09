Ascani, con Stefania Proietti si volta pagina in Umbria

"Da Assisi, dalla città che ha amministrato con visione e dedizione, parte il cammino per vincere accanto a Stefania Proietti, la candidata alla presidenza della Regione giusta per dare nuova speranza all'Umbria dopo anni di malagestione della destra. Con lei, l'Umbria volta pagina, rinasce": così Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata Pd, a margine del lancio della campagna elettorale di Stefania Proietti ad Assisi.

"Le cittadine e i cittadini - prosegue Ascani, in una sua nota - hanno il diritto di essere governati da amministratori capaci che sappiano ascoltare le loro esigenze, trovare soluzioni ai problemi che stanno bloccando l'economia, la sanità e le infrastrutture e che sappiano proiettare questo territorio nel futuro. Stefania Proietti è una donna che da anni fa politica tra le persone e per le persone. Le ultime tornate elettorali hanno dimostrato che gli umbri chiedono un cambiamento. Il 17 e il 18 novembre possiamo mandare a casa la destra che ha trascurato questa regione facendola arretrare e abbandonando le persone",



