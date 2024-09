Anche Fiorini e Leonardi candidati presidenti in Umbria

Ci sono due nuovi candidati alla presidenza della Regione Umbria. Elia Francesco Fiorini (Alternativa per l'Umbria) ha annunciato la sua candidatura durante un sit-in sui problemi della sanità che si è svolto davanti all'ospedale di Perugia.

"Alternativa per l'Umbria - ha affermato, fra l'altro Fiorini durante il sit in - si presenterà alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre prossimi per offrire una risposta politica indipendente dai soliti partiti, che possa controllare dall'interno del Consiglio regionale la gestione amministrativa delle nostre strutture sanitarie, con l'obiettivo di rendere finalmente efficace ed efficiente la crescita dei servizi santitari della nostra regione".

Potere al Popolo e il Partito Comunista Italiano, insieme ai comitati, agli esponenti della società civile e del sindacalismo di base, hanno a loro volta reso noto in un comunicato che "parteciperanno alle prossime elezioni regionali, presentandosi come una forza innovativa e di rottura con il passato". "Partecipare a questa tornata elettorale - si sottolinea nel comunicato - è un imperativo etico e morale: non possiamo lasciare la nostra Regione in mano ad una destra che è riuscita a fare peggio delle precedenti Giunte di centrosinistra né accettare che sia chiamata 'sinistra' un'alleanza elitaria che da sempre difende gli interessi di poche lobby piuttosto che il bene dei cittadini e delle cittadine".

La candidata è Martina Leonardi, classe 1988, educatrice professionale, da sempre legata al movimento cooperativo umbro e impegnata nel sociale, la quale "promette di voler presentare ai cittadini e alle cittadine la possibilità concreta di un'Umbria diversa, inclusiva, che resiste e si oppone alla visione di una società basata su disuguaglianze sociali sempre più macroscopiche".

I candidati alla presidenza della Regione Umbria sono quindi al momento la governatrice uscente Donatella Tesei (centrodestra), la sindaca di Assisi, Stefania Proietti (centrosinistra), Marco Rizzo (Democrazia sovrana e popolare), Roberto Fiore (Forza Nuova), Moreno Pasquinelli (Fronte del dissenso), Elia Fiorini (Alternativa per l'Umbria), Francesco Miroballo (Umbria Autonoma) e Martina Leonardi (Pci).



