Padre Fortunato alla Marcia della pace, 'ripartiamo dai bambini'

"Dinanzi a momenti bui come quelli che stiamo vivendo accendiamo la lampada della Pace di Assisi che può orientare il cammino degli uomini di buona volontà": così padre Enzo Forunato, coordinatore della Giornata mondiale dei bambini voluta da papa Francesco e portavoce della Basilica papale di San Pietro in Vaticano, presente alla Marcia della pace di Assisi.

Per la prima volta la Marcia sarà aperta dai bambini e l'invito a farlo anche da ora in avanti nelle prossime edizioni è stato accolto dagli organizzatori.

Padre Fortunato è intervenuto alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli durante l' "Incontro nazionale delle costruttrici e dei costruttori di pace" che anticipa la partenza della Marcia della pace. "Prima di tutto la pace (lo slogan di questa edizione della manifestazione ndr), ma oggi - ha aggiunto padre Fortunato - molti governanti preferiscono prima di tutto la guerra, prima di tutto le armi, prima di tutto la morte. Dinanzi a questa deriva, siamo chiamati dalle parole di Papa Francesco: 'Una nazione che dona il sorriso ai bambini è una nazione che ha futuro. Ecco perché oggi più che mai ripartire dai più piccoli, dai più fragili significa costruire una società a misura d'uomo", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA