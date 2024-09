Anche Fiorini e Leonardi candidati presidenti in Umbria

Ci sono due nuovi candidati alla presidenza della Regione Umbria. Elia Fiorini (Alternativa per l'Umbria-Azione civica) ha annunciato - durante un sit-in sui problemi della sanità - che si presenterà "come indipendente - ha detto all'ANSA - e come voce popolare che non riconosce nelle poltiche del centrodestra e del centrosinistra".

Potere al Popolo e il Partito Comunista Italiano, insieme ai comitati, agli esponenti della società civile e del sindacalismo di base, hanno a loro volta reso noto in un comunicato che "parteciperanno alle prossime elezioni regionali, presentandosi come una forza innovativa e di rottura con il passato". "Partecipare a questa tornata elettorale - si sottolinea nel comunicato - è un imperativo etico e morale: non possiamo lasciare la nostra Regione in mano ad una destra che è riuscita a fare peggio delle precedenti Giunte di centrosinistra né accettare che sia chiamata 'sinistra' un'alleanza elitaria che da sempre difende gli interessi di poche lobby piuttosto che il bene dei cittadini e delle cittadine".

La candidata è Martina Leonardi, classe 1988, educatrice professionale, da sempre legata al movimento cooperativo umbro e impegnata nel sociale, la quale "promette di voler presentare ai cittadini e alle cittadine la possibilità concreta di un'Umbria diversa, inclusiva, che resiste e si oppone alla visione di una società basata su disuguaglianze sociali sempre più macroscopiche".

I candidati alla presidenza della Regione Umbria sono quindi al momento la governatrice uscente Donatella Tesei (centrodestra), la sindaca di Assisi, Stefania Proietti (centrosinistra), Marco Rizzo (Democrazia sovrana e popolare), Roberto Fiore (Forza Nuova), Moreno Pasquinelli (Fronte del dissenso), Elia Fiorini (Alternativa per l'Umbria), Francesco Miroballo (Umbria Autonoma) e Martina Leonardi (Pci).



