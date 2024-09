Marco Tullio Giordana al Castiglione cinema film festival

Ci sarà anche il regista Marco Tullio Giordana, che presenterà il suo nuovo film La vita accanto, al Castiglione del cinema film festival in programma da mercoledì 25 a domenica 29 settembre nel centro storico di Castiglione del Lago. Con loro, anche tanti altri artisti interverranno alla rassegna cinematografica organizzata dall'associazione Castiglione del Cinema, presieduta da Luigi Meoni, e sostenuta dal Gal Trasimeno-Orvietano.

Un appuntamento che intende rendere omaggio alla settima arte e al borgo lacustre con una proposta di opere, ospiti ed eventi di altissimo livello.

Il programma è stato presentato a Castiglione del Lago, a Palazzo della Corgna, dallo stesso Meoni e dal direttore artistico del festival Emanuele Rauco. "Il format - ha spiegato Meoni - prevede iniziative con le scuole, incontri con gli artisti in piazza, perché quest'anno riproponiamo i talk in piazza Mazzini alle 18 e alle 19, e tante proiezioni gratuite al Nuovo Cinema Caporali alle 20.45. Nonostante le grandi difficoltà, abbiamo ampliato l'offerta con un programma di altissimo livello. D'altronde siamo attivi da ormai otto anni e iniziamo a essere apprezzati e conosciuti nel settore, anche a livello internazionale come dimostrano le tante pellicole che ci sono giunte da tutto il mondo. Puntiamo a far crescere la cultura cinematografica, facendone conoscere tutti gli aspetti.

Ho scoperto che a Castiglione del Lago tanti giovani studiano cinematografia: forse il seme che abbiamo gettato sta dando i suoi frutti".

Ogni mattina, infatti, gli studenti hanno l'opportunità di assistere alle proiezioni di film al Nuovo Cinema Caporali e incontrarne i protagonisti. Nel pomeriggio e la sera sono invece previsti gli eventi aperti a tutti.

"Innanzitutto - ha illustrato il cartellone Rauco - proponiamo un concorso di film di registi indipendenti ed emergenti, secondo quello che è stato sempre il nostro tratto distintivo: abbiamo in gara sei lungometraggi e undici cortometraggi".

Programma e info sulla pagina Facebook @castiglionedelcinema e sul sito web www.castiglionedelcinema.it.



