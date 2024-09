Marchetti, anche nelle piazze umbre sostegno a Salvini

"Anche in Umbria, ribadiremo nelle piazze di Perugia e Terni il nostro sostegno a Matteo Salvini, a processo semplicemente per avere fatto il suo lavoro di ministro, mantenendo la promessa di fermare gli sbarchi fatta ai cittadini": lo ha annunciato il deputato della Lega e segretario del partito in Umbria Riccardo Augusto Marchetti. "Difendere i confini del Paese - ha aggiunto - non è un reato, non può esserlo. Anzi. E' un dovere di ogni cittadino. Per questo domani, sabato 21 settembre, e domenica 22 saremo nei gazebo tra la gente per ribadire questo concetto e la nostra solidarietà a Salvini. Un appuntamento che ripeteremo anche il weekend del 28-29 settembre, in vista di Pontida".

I gazebo previsti per il 21-22 settembre sono - ha spiegato la Lega in un comunicato - a Perugia, Città di Castello, Foligno, Torgiano, Terni e Narni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA