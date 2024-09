'Dirigenti umbri & Pnrr' al centro di un incontro a Deruta

Si è tenuto a Casalina di Deruta l'incontro "Cida e ripresa economica. Dirigenti umbri & Pnrr", organizzato dalla Confederazione che rappresenta da quasi ottant'anni dirigenti e alte professionalità di tutti i settori produttivi.

Dopo i saluti del vicepresidente Cida e presidente Cimo-Fesmed Guido Quici, i lavori sono continuati con l'intervento del segretario regionale Cida Umbria, Marco Coccetta e della direttrice Teresa Lavanga.

Ai lavori hanno partecipato anche la presidente della Regione Donatella Tesi e gli assessori Paola Agabiti, Enrico Melasecche, Luca Coletto e Roberto Morroni.

"L'Umbria ha saputo cogliere al meglio l'opportunità dei fondi Pnrr per disegnare il proprio futuro - ha detto la governatrice -. Grazie a progetti credibili e attuabili siamo riusciti ad intercettare risorse Pnrr e Fondi europei per circa 5 miliardi di euro che, per una regione come la nostra, sono una cifra enorme anche per la loro capacità di tutelarci da possibili futuri cicli congiunturali negativi".

"Dopo le due Province autonome di Bolzano e Trento - ha sottolineato Tesei -, siamo la prima Regione d'Italia per concretizzazione degli interventi. Il 71% dei progetti lo è già stato. Inoltre, grazie al progetto '1000 esperti', stiamo supportando e sostenendo nel percorso anche gli Enti locali, per portare a compimento i tanti progetti entro i tempi stabiliti. E i risultati, certificati, dimostrano che è stato fatto un ottimo lavoro".

Sono seguite poi tavole rotonde tematiche coordinate dalle Federazioni aderenti che hanno coinvolto gli assessori regionali presenti.



