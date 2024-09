Al via Documento indirizzo a progettazione ospedale Terni

Alla luce degli investimenti che si stanno già facendo nella struttura ospedaliera di Terni, del nuovo quadro di risorse regionali disponibile per quel sito, che ammontano oggi a circa 128 milioni di euro, delle "concludenti" interlocuzioni con il Governo per incrementare questi fondi già disponibili, della recente valutazione di fattibilità non positiva del project financing e confermando quelle che sono le linee guida già contenute nella passata delibera in merito alla volontà di realizzare il nuovo ospedale di Terni, la Giunta regionale dell'Umbria ha oggi dato mandato alla Direzione governo del territorio, in collaborazione con la Direzione salute e l'Azienda ospedaliera di Terni, di redigere il Documento (Dip) per arrivare alla completa realizzazione del nuovo Ospedale di Terni, "anche a stralci funzionali, per mezzo di appalti pubblici, in base ad un programma pluriennale di interventi, corredato da cronoprogrammi e stima dei costi, individuabile nell'ambito dell'attuale area nosocomiale". Lo ha reso noto la Regione con un comunicato stampa.



