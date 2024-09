Morto Santino Rizzo, cordoglio di Paparelli (Pd)

"Con profonda commozione ricordiamo Santino Rizzo, una figura straordinaria che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della sanità e della solidarietà. Come primario, il suo instancabile impegno ha trasformato l'ospedale di Terni, rendendolo un punto di riferimento per la comunità e migliorando la vita di innumerevoli pazienti". Così il consigliere regionale Fabio Paparelli (Pd).

"Ma la sua dedizione - prosegue, in una nota - non si fermava alle mura dell'ospedale: la sua passione per il sociale e il volontariato ha ispirato molti e contribuito a creare una rete di supporto per chi ne aveva più bisogno. Oltre a essere un medico di grande competenza, Santino è stato per me un amico sincero, sempre pronto ad ascoltare, sostenere e accompagnare chiunque incrociasse il suo cammino. La sua umanità, la sua generosità e il suo sorriso rimarranno per sempre impressi nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo".

Tra gli altri, anche l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni esprime - in una sua nota - cordoglio e "profondo dolore per la scomparsa del dottor Santino Rizzo, venuto a mancare nelle scorse ore all'età di 71 anni".

"Rizzo, medico otorinolaringoiatra di grande esperienza e primario della struttura complessa di otorinolaringoiatria e del dipartimento testa-collo fino a pochi mesi fa, ha dedicato la sua vita - ricorda l'ospedale - alla cura dei pazienti, diventando un punto di riferimento per tutta la comunità medica nazionale. La sua carriera, segnata da competenza, dedizione e straordinaria professionalità, ha lasciato un'impronta profonda non solo all'interno del nostro ospedale, ma anche nel panorama della medicina italiana. Rizzo era un professionista stimato per le sue competenze cliniche e chirurgiche e, al contempo, una persona dal grande valore umano, sempre pronto a dedicare tempo ed energie anche a numerose iniziative sociali e di solidarietà.

"Con la scomparsa del dottor Rizzo, perdiamo un professionista eccezionale e un uomo dal cuore grande. Ha rappresentato per molti di noi un esempio da seguire per la sua integrità, passione e dedizione. Il suo contributo alla sanità e alla nostra azienda resterà indelebile", ha dichiarato il direttore generale dell'azienda ospedaliera Santa Maria, Andrea Casciari.

"Terni perde un grande professionista ma anche una persona che ha dedicato una parte significativa della propria vita al volontariato": anche Lorenzo Gianfelice, vicepresidente del Cesvol Umbria, ricorda il dottor Santino Rizzo, "la cui improvvisa scomparsa - scrive Gianfelice - lascia profondo dolore tra chi ha avuto la fortuna di conoscerlo". "Per anni Santino Rizzo - ricorda fra l'altro una nota del Cesvol Umbria - è stato in prima linea in iniziative pubbliche di promozione della salute partecipando con competenza e umanità alle giornate per la prevenzione del cancro orale e all'evento per il controllo dell'udito 'Nonno ascoltami', con visite gratuite cui ha sempre assicurato la propria presenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA