Mastrini a Castelluccio, 'un piano per la ricostruzione'

Un appello per accelerare la ricostruzione dopo il sisma del 2016 a Castelluccio di Norcia è stato lanciato dal pianista Maurizio Mastrini, che lo ha fatto proprio attraverso la musica, durante il suggestivo periodo della fioritura delle lenticchie.

Il pianista "scalzo" ha composto ed eseguito "Freedom" con l'intento di dare un segnale all'opinione pubblica e accelerare la ricostruzione del borgo umbro raso al suolo dal terremoto del 30 ottobre 2016.

Ha così portato il suo pianoforte nella piana di Castelluccio, registrando un video clip di pura magia in cui i colori dell'altopiano, rosso, giallo, celeste, viola incorniciano le note della melodia per pianoforte e orchestra, definita dalla critica una piccola opera moderna. Il brano sarà reso pubblico il 27 settembre ed è contenuto nell'ultimo progetto dal titolo "Ghost".

Mastrini non è nuovo a questo tipo di esibizioni, basti ricordare il concerto nel deserto di Dubai, oppure il concerto della "Prima Neve" a Folgaria di Trento, concerto tenuto sotto una fitta nevicata a 2.200 metri. Non meno suggestive sono state le esibizioni sull'Etna in eruzione e sulle storiche saline di Marsala.



