Maltempo, colonna mobile della Prociv Umbria verso le Marche

La Protezione civile umbra in aiuto delle vicine Marche colpite dall'emergenza legata al maltempo. Su richiesta del dirigente della Protezione civile della Regione Marche, e con l'assenso del Dipartimento nazionale, la commissione Protezione civile ha attivato la colonna mobile della Regione Umbria che ha "prontamente confermato" - riferisce l'ente - la sua disponibilità.

Al momento non è ancora nota la specifica destinazione della Colonna mobile umbra che verrà stabilita dall'unità di crisi delle Marche.

L'assessore regionale Enrico Melasecche ha voluto mandare "un saluto a tutti coloro che partono alla volta delle Marche per dare un aiuto concreto alle popolazioni come avviene ormai sempre più frequentemente da qualche anno a questa parte. Che la professionalità e lo spirito di solidarietà che ha sempre animato il volontariato umbro - ha detto - continuino a caratterizzare il nostro impegno tenendo alto il prestigio della nostra Protezione civile sempre pronta ad aiutare chi ha bisogno".

In particolare, la "partenza scouting" con due funzionari è programmata per le ore 5.00 di venerdì (referenti Francesco Ramacci e Francesco Repola).

Alle 7.00 circa, partenza della colonna mobile regionale dal Centro di Protezione civile di Foligno, composta da un funzionario regionale, almeno otto squadre di operatori volontari con tre-cinque unità ciascuna. Porteranno al seguito, tra l'altro, una cisterna per il rifornimento di acqua e lavaggio strade; due bobcat con pala e motoscopa; un miniescavatore; idrovore per aspirare il fango; motopompe di diversa minore portata.

Solo per la giornata di venerdì si aggiungeranno ulteriori funzionari al fine di agevolare il trasporto delle attrezzature e l'avvio tempestivo delle attività operative necessarie.





