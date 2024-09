Il Fronte del Dissenso presenta la lista dei candidati

Sono venti, nove donne e undici uomini, i candidati al Consiglio regionale della lista Fronte del Dissenso. La lista, collegata al candidato presidente della Giunta regionale Moreno Pasquinelli, è stata presentata nella sala della Partecipazione di palazzo Cesaroni, a Perugia.

"La lista più bella, che rappresenta diversi territori della regione dando voce e spazio a diverse categorie sociali": a sottolinearlo è Daniela Di Marco, candidata e militante del Fronte del Dissenso. Presentando i candidati, Di Marco ha spiegato che la lista è composta da persone con esperienza "in molti ambiti". Tra i vari profili, ci sono un ingegnere, infermiere, un ex sindaco, una ex insegnante e una partita iva.

Persone - è stato evidenziato - "che sono pronte a lottare per invertire la rotta di questa regione".

Sarà presentato successivamente il programma, che interesserà anche l'ambito della sanità. "Noi siamo una lista nuova di un movimento politico nuovo", ha aggiunto Di Marco sottolineando che "partendo dal basso è possibile realizzare un cambiamento" anche se "sappiamo sarà difficile, ma vogliamo sfruttare l'occasione". Secondo il Fronte del Dissenso "centrodestra e centrosinistra sono due caste brave ad obbedire a comandi e voleri che arrivano dal nazionale e dall'Unione europea".

I candidati: Fabio Roncella, Daniela Di Marco, Marcello Teti, Enrico Sodacci, Alessandro Vallerignani, Miriam Scarabattoli, Paolo Bifarini, Monica Francia, Massimo Giombolini, Rowaida S A Abumunshar, Gabriele Romano, Lorella Befani, Moreno Padoin, Antonella Montagnini, Shahab Shiri Akbari, Tania Merendelli, Damiano Stano, Lisa Vellutini, Nader Rashad Ibrahim Abu Mounshar, Sara Andreoli.



