Giornata Mondiale dell'Alzheimer, palazzo Bazzani illuminato

La Provincia di Terni illuminerà con il colore viola la Torretta di Palazzo Bazzani sabato prossimo 21 settembre in occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer. L'iniziativa segue quella di Upi nazionale che ha accolto l'invito dell'intergruppo parlamentare Neuroscienze e Alzheimer, composto da oltre 60 parlamentari tra Camera e Senato, ed ha invitato le Province ad aderire alla giornata di sensibilizzazione illuminando le sedi con il viola, colore del "non ti scordar di me", fiore simbolo della malattia.



