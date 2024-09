Gimbe, l'Umbria rispetta i parametri sulle liste d'attesa

L'Umbria è una delle Regioni che, insieme alla Provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Toscana, Veneto e Valle d'Aosta, rispetta tutte le dimensioni oggetto di valutazione sulle liste d'attesa. Emerge dall'ultima rilevazione diffusa oggi dalla fondazione Gimbe.

Si tratta di un monitoraggio ex-ante delle prestazioni ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale da parte delle Regioni. Il monitoraggio ex-ante rileva in un determinato periodo la differenza in giorni tra data di prenotazione e data assegnata per l'erogazione della prestazione.

In dettaglio sono state analizzate: la visualizzazione dei dati a livello regionale e/o per singola azienda sanitaria; l'indicazione del numero di prestazioni monitorate; la visualizzazione del Tda medio (rapporto tra la somma dei singoli tempi di attesa e il numero di prestazioni monitorate) o mediano; l'indicazione della percentuale di rispetto del Tda (numero di prestazioni che rispettano il Tda sul totale delle prestazioni monitorate); la suddivisione dei dati per classe di priorità (breve, differibile, programmata); la possibilità di confrontare le aziende sanitarie.



