Busitalia Umbria, venerdì 20 settembre sciopero di 24 ore

Il sindacato Usb-lavoro privato ha proclamato uno sciopero di 24 ore del personale Busitalia in Umbria per venerdì 20 settembre. Busitalia, società del gruppo Fs Italiane, spiega, in una sua nota, che, in caso di adesione, il personale viaggiante si asterrà dal lavoro secondo le modalità seguenti modalità: in provincia di Perugia servizi autobus urbani ed extraurbani, navigazione lago Trasimeno, minimetrò di Perugia, mobilità alternativa di Spoleto (percorsi meccanizzati dei parcheggi "Spoletosfera" e "Ponzianina-Rocca e Posterna"), sciopero di 24 ore con garanzia di effettuazione dei servizi nelle fasce orarie 6.00-9.00 e 12.00-15:00. Le corse che partono dal capolinea prima dell'orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

Saranno garantiti con il normale orario il sevizio biglietterie città di Perugia in piazza Partigiani e stazione Fs, il servizio biglietteria Spoleto stazione Fs, il servizio ascensori e scale mobili di Perugia e l'Urp Perugia.

Anche in provincia di Terni servizi autobus urbani ed extraurbani, funicolare di Orvieto, sciopero di 24 ore con garanzia di effettuazione dei servizi nelle fasce orarie 6.30-9.30 e 12.30-15.30. Le corse che partono dal capolinea prima dell'orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

Garantiti con il normale orario il servizio biglietterie città di Terni - biglietteria bus terminal. Per i servizi ferroviari, sciopero di 24 ore con garanzia di effettuazione dei servizi nelle fasce orarie 5.45-8.45 e 11.45-14.45, con servizi sostitutivi effettuati nella rete regionale. I servizi che partono dalla stazione di origine al di fuori di queste fasce orarie non saranno garantiti in caso di adesione. Nelle stesse fasce a causa della diversa modalità di svolgimento del servizio ferroviario (autobus-treno-autobus) non sarà garantita la continuità del servizio stesso tra origine e destinazione.

I servizi ferroviari effettuati in nome e per conto di Trenitalia nella rete nazionale Rfi saranno garantiti come nell'orario ufficiale Trenitalia (treni 19705, 19745 Terni-L'Aquila e treni 19722, 19758 L'Aquila-Terni).



