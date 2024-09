Barton Park, successo per la primavera/estate 2024

Si è chiusa con un brindisi in volo, a 50 metri di altezza a bordo dello Sky Moon, la stagione di eventi primavera/estate 2024 al Barton Park di Perugia. Una stagione intensa, partecipata da tutta la città, che ha coinvolto migliaia di visitatori provenienti anche da fuori regione e che ha visto come indiscussa protagonista la rinnovata Barton Arena. Il parco e l'arena, infatti, a partire dal mese di aprile ad oggi, hanno ospitato numerose iniziative dedicate al tempo libero di qualità. Dagli open day dell'Università degli Studi di Perugia a quelli di Its Umbria Academy, dalle lezioni di ballo con Happy Feet - swing dance school di Perugia alla Clownterapia a cura di Vip Perugia in occasione della Giornata nazionale del naso rosso. Il "positivo bilancio" dei diversi appuntamenti artistici e culturali è stato fatto nel corso di una conferenza stampa.

Hanno partecipato all'incontro: i fondatori e titolari del Gruppo Barton, Mauro e Silvano Bartolini; la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi; Nicolò Gobbi in rappresentanza di "UBeer"; Stefano Mazzoni in rappresentanza di "Sergino Memories"; Andrea Frenguelli in rappresentanza di "PostModernissimo - Anonima Impresa Sociale".

"Ci impegniamo quotidianamente affinché il parco sia accogliente e pulito in modo che possa essere frequentato dalle famiglie in relax" ha affermato Mauro Bartolini per poi aggiungere: "Un luogo in cui i bambini possono essere lasciati liberi di correre senza pericoli, gli anziani possono passeggiare senza barriere architettoniche, e chiunque si possa sedere in una panchina, ascoltare musica di sottofondo o leggere un buon libro, per vivere e godere di uno spettacolo culturale, che sia musica, cinema o qualsiasi altra forma d'arte".

"Gli eventi primavera/estate sono stati un successo oltre le nostre aspettative" ha proseguito Silvano Bartolini. "I diversi appuntamenti, infatti, che sono stati oltre 20 e la maggior parte dei quali a ingresso gratuito, hanno attirato nell'arco della stagione oltre 80.000 persone. Se a queste, poi, aggiungiamo il tradizionale flusso di frequentatori, nella stagione superiamo abbondantemente 300.000 visitatori. Questo vuol dire che Barton Park può essere considerato ormai un luogo della città per la città. Perciò rinnoviamo l'invito a continuare a presentare buone idee da mettere a fattore comune e provare a realizzare insieme. Perché insieme possiamo contribuire a costruire una Perugia sempre più unita e bella".

Per la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi "il Barton Park è un luogo davvero speciale". "Oggi ho l'occasione di dire pubblicamente ciò che ho sempre pensato in proposito: ritengo questo parco - ha aggiunto - un vero dono per la città. la bellezza, l'armonia e la funzionalità di questo spazio arricchiscono un'area, come quella di Pian di Massiano, che vogliamo diventi sempre più l'anima green di Perugia. Sport, intrattenimento, socialità debbono poter coesistere in una cornice ambientale sempre più valorizzata. In questo senso intendiamo lavorare per innalzare la qualità del verde nei parchi pubblici".

L'iniziativa è stata l'occasione anche per lanciare alcune anticipazioni sulla stagione autunno\inverno, come la realizzazione di un "Percorso Benessere" e l'appuntamento con il Natale 2024 quando verranno replicati gli addobbi natalizi e la Casa di Babbo Natale. Dopo oltre un anno di lavoro e di studi di fattibilità e dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie al Barton Park arriverà la Ruota panoramica, "la più alta mai vista a Perugia".

Per concludere è stato aperto anche l'argomento del vicino Pala Barton che ora diventerà Pala Barton Energy, come hanno annunciato i fratelli Bartolini: "E' con profonda soddisfazione che comunichiamo che Barton Group si è aggiudicata il bando comunale per l'assegnazione dell'uso del naming del palazzetto dello sport di Perugia per i prossimi quattro anni. Il Pala Barton diventa Pala Barton Energy in rappresentanza della nostra Unit sull'energia 100% green proveniente solo da fonti rinnovabili in cui crediamo fortemente. Verseremo in totale nelle casse del Comune di Perugia mezzo milione di euro. Un altro importante investimento a beneficio anche della comunità locale".



