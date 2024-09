Approvati interventi post-sisma per chiese a Perugia e Preci

La Conferenza dei servizi ha approvato gli interventi di miglioramento sismico della chiesa di "San Francesco al monte di Monteripido" a Perugia e per i lavori di miglioramento sismico e restauro della chiesa di San Montano" in località Todiano nel Comune di Preci. Lo riferisce il commissario di governo.

Gli interventi progettati nella chiesa di San Francesco al monte di Monteripido saranno volti alla riparazione degli elementi danneggiati ed al miglioramento sismico del fabbricato, oltre che alla conservazione ed al recupero dei materiali originali, alla conservazione delle tipologie costruttive e del funzionamento strutturale originario, con il supporto e l'introduzione di nuovi materiali innovativi, valutati alla luce di criteri di compatibilità e durabilità nel tempo in relazione alla materia storica originaria su cui si va ad intervenire.

L'intervento prevede la riparazione delle murature con tecnica scuci-cuci, la cucitura delle lesioni su pareti con presenza di decori o intonaci storici da mantenere mediante esecuzione di microcuciture armate a secco, il consolidamento della muratura mediante iniezione a bassa pressione di malte a base di pura calce naturale, il rinforzo archi in muratura, l' irrigidimento delle coperture esistenti e realizzazione di cordoli/collegamenti perimetrali e il consolidamento vela campanaria mediante perforazioni armate. Il costo dell'intervento è di 1.200.000 euro.

"Ringrazio la Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi dell'Ordine dei Frati Minori guidata da Francesco Piloni, il presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, l'Ufficio ricostruzione e il sindaco Vittoria Ferdinandi per la proficua collaborazione", ha dichiarato il commissario alla ricostruzione 2016 Guido Castelli, sottolineando - in una nota che "a pochi giorni dal 4 ottobre, giornata in cui si celebra San Francesco Patrono d'Italia, procediamo con un altro intervento di grande importanza per la comunità umbra e non solo. Senza dimenticare il grande investimento sui Cammini che abbiamo messo in campo in vista dei prossimi appuntamenti quali il Giubileo 2025, l'Ottavo centenario della morte di San Francesco nel 2026 e i 500 anni dell'approvazione pontificia dell'Ordine dei Frati Cappuccini nel 2028. Il turismo lento è un elemento fondamentale per la rinascita di tutto il Centro Italia e dobbiamo valorizzarlo in ogni occasione".

Per la chiesa di San Montano il progetto intende riparare i danni provocati dal sisma del 2016 migliorando ancora le condizioni di sicurezza del bene. Per le murature sono previsti interventi di scuci-cuci delle porzioni di muratura lesionate con materiale di recupero e malta a base di calce idraulica naturale, il consolidamento di tutte le murature mediante la rimozione intonaci ricostruiti durante l'intervento del 2004, previa realizzazione di saggi di scopritura volti ad assicurare che non siano presenti al disotto degli intonaci superfici affrescate e la scarnitura profonda dei giunti. perforazioni passanti eseguite con carotatrice continua a rotazione senza l'ausilio di acqua e senza percussione. L'intervento di consolidamento è previsto su tutte le murature in pietra con esclusione della facciata in pietra squadrata e delle porzioni affrescate. In prossimità del muro in falso presente nel sottotetto, è prevista la realizzazione di due travi reticolari bullonate da comporre in opera. Il costo totale dell'intervento è di 825.000 euro.

Il commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli ha affermato che "grazie alla collaborazione con l'arcidiocesi di Spoleto-Norcia guidata dall'arcivescovo Renato Boccardo, con la presidente della Regione Donatella Tesei, con l'Ufficio ricostruzione Umbria e con il sindaco Massimo Messi, partono i lavori in una chiesa che è simbolo della comunità di Preci. Il cambio di passo nella ricostruzione è evidente e ormai avviato verso l'obiettivo che è quello di restituire i nostri edifici più preziosi alla nostra comunità".



