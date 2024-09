Usl 1, non nostri gli sms a tariffazione elevata

La direzione dell'Usl Umbria 1 ha reso noto che sono stati segnalati all'Azienda alcuni messaggi ricevuti dai cittadini in cui si chiede di chiamare con urgenza il numero a tariffazione elevata 8938931015, sostenendo la necessità di contattare gli uffici socio sanitari per ascoltare una comunicazione importante. Precisa quindi, in un comunicato, che "non si tratta in alcun modo di sms inviati dall'Usl Umbria 1, il numero non appartiene all'Azienda sanitaria, che non invita mai l'utenza a chiamare numeri a tariffazione maggiorata per i propri servizi".

L'Usl suggerisce quindi di non tentare in alcun modo il numero presente nell'sms e si invita a segnalare questi casi alle forze dell'ordine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA