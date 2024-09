Tesei e Agabiti, risultati importanti per il turismo in Umbria

Sono "risultati importanti" quelli che sta ottenendo nel settore turistico l'Umbria nel 2024. Lo sottolineano la presidente della Regione Donatella Tesei e l'assessore Paola Agabiti in un video sui social.

"L'estate sta per finire ma anche quest'anno l'Umbria ha accolto tantissimi turisti provenienti da ogni parte del mondo" ha detto la governatrice.

"Al 31 luglio 2024 abbiamo raggiunto oltre un sei per cento in più rispetto allo stesso periodo 2023 e rispetto al 2019 un più 15,6 per cento" ha spiegato Agabiti. "Anche con i dati, seppure parziali, che abbiamo per agosto siamo oltre il tre per cento per le presenze" ha aggiunto l'assessore.

La presidente ha quindi ricordato che la Regione "ha investito su questo settore ed era giusto farlo". "Quelle risorse messe a disposizione del turismo sono state spese bene" ha aggiunto. "Assolutamente sì, in maniera efficace ma soprattutto in termini di risultati che ci sono" ha concluso Agabiti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA