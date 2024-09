Nelle farmacie confezionamento personalizzato dei farmaci

Nuovo servizio delle farmacie umbre, ora anche a sostegno dei caregiver e delle alle persone che quotidianamente si prendono cura e danno assistenza a familiari e persone che assumono un elevato numero di farmaci.

E' infatti attivo in oltre 150 strutture della regione (link consultabile al sito www.umbria.federfarma.it nella sezione Servizi al Cittadino), il servizio gratuito di confezionamento personalizzato dei farmaci.

Federfarma spiega che l'obiettivo è di migliorare ulteriormente l'aderenza terapeutica dei pazienti con almeno 55 anni affetti da ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o diabete, che assumano almeno tre medicinali. La personalizzazione dei farmaci per garantire l'aderenza alla terapia, mira ad evidenziare i soggetti a rischio aggravamento a causa di una mancata aderenza alla terapia prescritta ed a tracciare i fattori sociali che potrebbero influire sul tasso di aderenza stessa.

"Con questo monitoraggio, inoltre - afferma il presidente di Federfarma Umbria Stefano Monicchi -, si può arrivare anche ad una riduzione dei costi per le prestazioni specialistiche, per ricoveri e per accessi al pronto soccorso dovuti all'aggravamento della patologia, con conseguente risparmio per il Sistema sanitario nazionale. Tutto ciò grazie all'importante funzione svolta dalle farmacie, sempre a disposizione dei cittadini".

Il nuovo servizio segue l'attività di screening fatta negli ultimi anni (cardiovascolare, colon retto, aderenza farmacologica) ed anche la possibilità, per i cittadini della regione, di ottenere prestazioni di telemedicina come elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, spirometria.





